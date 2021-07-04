العراق.. قوات الأمن تداهم أوكاراً إرهابية في كركوك

نفذت قوات الأمن العراقية، اليوم الأحد، عملية أستباقية وقامت بمداهمة وتفتيش لعدة أوكار إرهابية في محافظة كركوك، أسفرت عن ضبط أسلحة ومعدات.
وأوضحت خلية الإعلام الحربي العراقية أن قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، بمشاركة قوة من اللواء الثامن عشر للفرقشة وقسم الاستخبارات ومفرزة من الطائرات المسيرة بالتعاون مع طيران الجيش، نفذّت عملية أستباقية وتفتيش ومداهمة “وادي زغيتون” وقرى “الكبة ، الجال”.
وأوضح بيان للخلية أن العملية أسفرت عن العثور على 3 أوكار لعصابات الإرهاب، صاروخ قاذفة، قنبة هاون 60 ملم بدون صاعق، منظار نهاري.
في ذات السياق، نفذّت قوة مشتركة من مقر الفرقة الثالثة واللواء الثاني عشر عملية استباقية لتفتيش قرى “مراطة الصغيرة” و”مراطة الكبيرة” و”الخبازة” أسفرت عن العثور على 3 قذائف مدفع عيار 130ملم، عبوتين ناسفتين.
وتم معالجة جميع المظبوطات ورفع المقذوفات من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافقة مع تنفيذ الواجبين.
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