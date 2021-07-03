المغرب يسجل 951 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات 

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت تسجيل 951 ‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 844‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ أمس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 533945.

وتشير البيانات أيضا إلى تسجيل ثماني وفيات جديدة انخفاضا من تسع أمس، ليصل إجمالي ضحايا الجائحة إلى 9315 شخصا.