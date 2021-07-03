شباب الأخضر في نهائي كاس العرب

تأهل منتخبنا الوطني للشباب إلى نهائي كأس العرب تحت 20 عام بعد فوزه اليوم السبت على منتخب شباب مصر بنتيجة 3-2 ، سجل أهداف المنتخب السعودي عبدالله رديف “26” و عبدالعزيز العليوه “28” وصهيب زيد “69” وسيلاقي منتخبنا الفائز من مباراة الجزائر – تونس.

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