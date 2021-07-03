اندلاع نيران في أحراش محيطة بمنتجع السخنة شرقي القدس 

أصيب 5 أشخاص بصورة طفيفة في منتجع السخنة على بعد 83 كم شمال شرق القدس، إثر استنشاقهم الدخان من جراء حريق شب في أحراش محيطة بالمكان.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى هعيمق في العفولة لتلقي العلاج الطبي، فيما التهمت النيران عشر سيارات كانت مركونة بجوار المنتجع.
وتمكنت طواقم الإطفاء من احتواء الحريق الذي شب في الأحراش.
وأفاد موقع "مكان" الإسرائيلي بأنه قد تبين أن سبب اندلاع النيران هو إحراق مجموعة كبيرة من أغصان الأشجار بعد تقليمها.
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى السيطرة على الحريق الذي شب في مستودع للخردة عند مدخل قرية الرامة الجليلية.
وكان قد تم إخلاء خمسين منزلا وسمح لغالبية سكان المنازل التي أخليت بالعودة إليها، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
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