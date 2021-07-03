التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جديد من جماعة الحوثيين في البحر...

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم السبت عن إحباطه هجوما وشيكا جديدا حاولت جماعة (الحوثيون) تنفيذه في جنوب البحر الأحمر.
وأكد التحالف، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، "إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين" من قبل الحوثيين في مديرية الصليف المطلة على البحر الأحمر في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وأوضح التحالف أن الزورقين دمرا أثناء تجهيزهما للعملية، محملا الحوثيين المسؤولية عن استمرار تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية في جنوب البحر الأحمر وانتهاك اتفاق ستوكهولم بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة.
في غضون ذلك، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بشن طيران التحالف غارتين على مديرية الصليف.
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