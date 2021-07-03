الدبيبة يحث الأطراف الليبية للتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات

حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، جميع الأطراف الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة لإجراء الانتخابات المنتظرة في موعدها.
وقال الدبيبة في تغريدة عبر موقع تويتر: “نحث جميع الأطراف الوطنية والبعثة الأممية للاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب”.
وجاء تعليق الدبيبة عقب فشل جلسات الحوار الليبي في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وكان منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد أعلن في أمس الجمعة، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وذلك بعد انتهاء محادثات جنيف.
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