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تقدمت إسبانيا مبكراً بعد أن سدد جوردي ألبا من خارج منطقة الجزاء وغيرت الكرة اتجاهها بعد أن اصطدمت بدينيس زكريا لتسكن شباكه بالخطأ.
لكن شيردان شاكيري استغل خطأ دفاعيا ليمنح التعادل لسويسرا قبل أن يحصل زميله ريمو فرويلر على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 77.
وسيطرت إسبانيا في الوقت الإضافي مستغلة التفوق العددي لكن سويسرا صمدت وحققت هدفها بالوصول لركلات الترجيح باعتبار أن المنافس أهدر آخر خمس ركلات جزاء منها ركلتان ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وستلتقي إسبانيا مع الفائز من مواجهة إيطاليا وبلجيكا، التي تقام في وقت لاحق اليوم في ميونخ، في قبل النهائي في لندن يوم الثلاثاء المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تتأهل إلى نصف النهائي وتواجه إسبانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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