ديوكوفيتش يبلغ دور الستة عشر في ويمبلدون

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صعد نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور الرابع في بطولة ويمبلدون للتنس، بعدما رفع إيقاعه وفي بعض الأحيان صوته في الملعب رقم واحد ليطيح بالأمريكي الصاعد من التصفيات دينيس كودلا بالفوز عليه 6-4 و6-3 و7-6 اليوم الجمعة.
واعتمد الصربي ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في معظم فترات المواجهة في الدور الثالث على اللعب بطريقته المعتادة مع رفع الإيقاع في اللحظات الحاسمة، حين تصبح الأمور صعبة أمام كودلا المصنف 114.
لكن ديوكوفيتش يعرف تماما كيف يتحكم في إيقاعه وفي صوته حيث كان يصرخ في بعض الأحيان، ليواصل مسعاه للفوز ببطولة ويمبلدون للمرة السادسة.
وكان اللاعب الصربي حاسماً في النقاط المهمة في أول مجموعتين، ليجعل الأمور صعبة على كودلا وحين واجه صعوبات في المجموعة الثالثة بعد أن تأخر 4-1 وأيضاً بالنتيجة ذاتها في الشوط الفاصل أظهر عزما لا يلين.
وقال ديوكوفيتش “قضيت وقتا طويلا في الجبال مع الذئاب وأشعر بأرواحهم تسري في جسدي. إنه مجرد مزاح بالطبع”.
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