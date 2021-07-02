البيرو والباراغوي ومن يصل لدوري الأربعة في كوبا أمريكا

يلتقي منتخبا بيرو ضد باراغواي، اليوم الجمعة، على ملعب “نيلتون سانتوس الأولمبي”، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس كوبا أمريكا المقامة حالياً بالبرازيل، وتنتهي 11 يوليو (تموز)، بمشاركة 10 منتخبات.

تأهل منتخب بيرو وصيفاًً للمجموعة الثانية، خلف المتصدر، وحامل اللقب منتخب البرازيل، برصيد 7 نقاط، من انتصارين على حساب فنزويلا وكولومبيا، وتعادل أمام منتخب الإكوادور، وهزيمة 4-0 في الجولة الأولى ضد البرازيل.

بينما صعد منتخب باراغواي محتلاً المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط خلف الأرجنتين وأوروغواي، من انتصارين على تشيلي، وبوليفيا.

وتلقى منتخب باراغواي خسارة قاسية أمام أوروغواي، في الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا، وهو الأمر الذي عاد به إلى المركز الثالث.