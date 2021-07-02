البرازيل في اختبار صعب أمام تشيلي في كوبا أمريكا

يخوض المنتخب البرازيلي مواجهة قوية أمام نظيره تشيلي، على ملعب “أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

يخوض “السامبا” مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب التشيلي، والتي تستضيفها البرازيل، وتستمر حتى 11 يوليو (تموز).

وتأهل منتخب البرازيل إلى الدور ربع النهائي، بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، جمعهم من 3 فوز وتعادل، في المقابل وصل منتخب تشيلي بعد احتلاله المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، جمعهم من فوز وتعادلين وهزيمة.

ويسعى رفاق نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مواصلة مشوار الدفاع عن لقبهم، بعد أن تخطوا دور المجموعات بنتائج مميزة، رغم التعادل بنتيجة 1-1، في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الإكوادوري.

في المقابل يدخل منتخب “اللاروخا” مواجهة “السيليساو” من أجل تحقيق مفاجأة قوية، على الرغم من المستويات الضعيفة التى قدمها الفريق خلال دور المجموعات.

يذكر أن الفائز من مواجهة منتخبي البرازيل وتشيلي، سوف يواجه الفائز من لقاء بيرو مع باراغواي، والذي سيلعب في الدور نصف النهائي.