بلجيكافي مواجهة إيطاليا في يورو2020

يواجه منتخب بلجيكا نظيره إيطاليا، اليوم الجمعة، على ملعب “آليانز آرينا” بمدينة ميونخ، وذلك ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا.

تأهل منتخب بلجيكا لدور الثمانية، بعد تخطي عقبة نظيره البرتغالي 1-0 في دور الـ16، في حين حسم منتخب إيطاليا التأهل، بعد الفوز على نظيره منتخب النمسا بصعوبة بنتيجة 2-1، بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

ويدخل المنتخبان مباراة الليلة، باعتبارهما من أقوى المرشحين للفوز بلقب البطولة، كما أنهما الوحيدان الذان حققا الفوز في جميع المباريات الأربعة التي خاضوها حتى الآن (3 في دور المجموعات، ومباراة دور الثمانية).

ومن المنتظر أن يفتقد المنتخب البلجيكي، بقيادة مديره الفني الإسباني روبرتو مارتينيز، إلى خدمات نجميه كيفن دي بروين، وإيدين هازارد، بعد تعرضهما للإصابة في مباراة منتخب البرتغال في دور الـ16.

وسيلتقي الفائز من مواجهة الليلة في الدور نصف النهائي، مع الفائز من مباراة منتخبي إسبانيا وسويسرا، والتي تنطلق اليوم على ملعب “غازبروم آرينا”، بمدينة سان بطرسبرغ الروسية.

ويعتمد المنتخب الإيطالي، على نجميه شيرو إيموبيلي، ولولارنزو إنسيني، في الخط الهجومي، في حين يعد النجم روميلو لوكاكو، وثورغان هازارد، أبرز أوراق منتخب بلجيكا الهجومية.