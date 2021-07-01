الوقت من الموارد المهمة في حياة البشر كما أنه يسير بنسبة ثابته لاتتغير ومايستطيع أن يفعله الإنسان في هذا الوقت هو إستثماره بطريقة إيجابية لتحقيق مصالحه ومايعود عليه بالنفع فلايملك التقدم إلى الأمام أو العودة إلى الوراء .

دائماً توجد هناك مهام أكثر من الوقت سواء كانت مهام شخصية ام مهنية ام ترفيهية ام علمية ام تطويرية أو حتى هوايات ، وقد يفنى عمر الإنسان ولم ينجز بعد كل ماكان يخطط له ، تاركاً الأمر لغيره ليكملوا مسيرته وهنا يأتي دور إدارة الوقت ويقصد به عملية التخطيط والتحكم الواعي في إدارة الوقت الذي يقضيه الفرد في إنجاز المهام العديدة بهدف زيادة فعاليته وكفاءته وإنتاجيته ، ومن الوسائل المهمة لإدارة وقتك بشكل جيد المفكرات من خلالها تستطيع كتابة ماتشاء أو إستخدام العديد من التطبيقات على هاتفك المحمول ، التقويم يرتب لك مواعيدك ويرسل إليك تنبيها بإقترابها أو حين يحين موعدها .

تذكر عزيزي القارئ أن الفاعلية والكفاءة ليست في مباشرة العمل وقتاً أطول أو في إنجاز الكثير من الأمور أو مواجهة الأمور العاجلة أو الإستجابة لها بل في إستغلال الوقت المتاح في تحقيق ماتستطيع من الأولويات.

الإنسان الناجح هو الذي يحقق النتائج المطلوبه في الوقت المتاح .

كتبه

جابر الذيابي