الجزائر.. وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في قسنطينة 

أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، بوفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة في مدينة قسنطينة، جراء استنشاقهم الغاز المنبعث من جهاز تسخين المياه.

وقال موقع "النهار" إن أعمار الضحايا الذين يقيمون في منطقة بوذراع صالح تتراوح بين 3 سنوات و43 سنة.

يذكر أن خدمات الإسعاف الجزائرية تحذر بشكل دائم من حوادث تسرب الغاز، خاصة في فصل الشتاء الذي تزيد فيه نسبة استهلاك هذه المادة.