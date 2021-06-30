الذهب يحوم حول أدنى مستوى في شهرين
يحوم الذهب حول أدنى مستوى في شهرين اليوم، الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على وضوح أكبر بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حيال السياسات، فيما يتجه المعدن الأصفر صوب أسوأ انخفاض شهري منذ نوفمبر 2016.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1757.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 15 أبريل عند 1749.20 دولار أمس، الثلاثاء. وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1757.80 دولار.
وانخفضت أسعار المعدن النفيس 7.8 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، إذ تعرضت لضغوط جراء تحول مفاجئ للبنك المركزي الأمريكي صوب التشديد النقدي. لكنها مرتفعة 2.9 بالمئة في الربع الجاري.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 25.78 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2688.83 دولار ويتجه صوب تحقيق مكاسب للفصل الرابع على التوالي.
ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1063.16 ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري وفصلي منذ مارس 2020.
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