حساب المواطن الدفعة 44 الاستعلام عن نتائج الأهلية للدورة 44 لشهر يوليو...

أعلن حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج بأنه بإمكان رب الأسرة أو المستفيد الرئيسي حذف التابعين له فيما عدا الزوجة، حيث أن حذف الزوجة يؤثر على الأهلية والاستحقاق لدي البرنامج، على أن يتم ذلك من خلال إتباع الخطوات.
وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.
أعلن حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن إصدار نتائج الأهلية للدفعة الجديدة عن شهر يوليو 2021، وقد دعى كافة المستفيدين إلى الاستعلام عن حالة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، وقد تحدث البرنامج من خلال تغريده له عبر موقع التواصل الإجتماعي : “صدرت نتائج الأهلية للدورة 44 (شهر يوليو 2021).
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