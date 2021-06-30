استعلم الان عبر رابط حساب المواطن موعد صرف الدفعة 44 يوليو 2021...

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ44، لدفعة شهر يوليو 2021م.

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 44 لشهر يوليو 2021، ودعا البرنامج، المواطنين المسجلين لدي البرنامج، ضرورة القيام بالاستعلام عن نتيجة الأهلية وذلك عبر اتباع الخطوات الأتية:-

حدد البرنامج موعد صرف وإيداع الدفعة 44 شهر يوليو 2021 في حسابات المستفيدين البنكية، حيث اشار عبر صفحته الرسمية من خلال حساب خدمة المستفيدين رداً على سؤال أحد المواطنين.

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وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1054 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% ، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 159 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.