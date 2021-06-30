السلطات السودانية تلقي القبض على 79 شخصا من بقايا النظام السابق خلال...

أعلنت "لجنة إزالة التمكين" في السودان عن إلقاء القبض، على 79 من "فلول النظام السابق" يخططون لاحداث فوضى اليوم الأربعاء.

وقالت اللجنة إنه يجري الآن "رصد عدد كبير جدا من الخلايا أو كتائب الظل يريدون القيام بعمل تخريبي".

وأضافت اللجنة أن "مجموعات كبيرة من الفلول تريد استخدام هذا اليوم لخلق فوضى في البلاد"، مشيرة إلى أن مجموعات من المؤتمر الوطني المنحل كانت تعد لعمل تخريبي ليس له علاقة بالعمل السلمي.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسلنا في السودان بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين كانوا متوجهين نحو القصر الرئاسي بالخرطوم.

وأعلنت قوى سياسية، بعضها معارض والآخر في الحكومة، عن تنظيم تظاهرة نحو القصر الجمهوري لإسقاط الحكومة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.

ومن المنتظر أن تكشف "لجنة تفكيك النظام السوداني السابق"، قريبا عن إجراءات لإزالة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت الحكومة السودانية أنها قررت تسليم المحكمة الجنائية الدولية المتهمين بارتكاب جرائم حرب في فترة حكم البشير.