الرئيس الفلسطيني يلتقي العاهل الأردني في عمان

من المقرر، أن يلتقي اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، في تصريح صحفي، “يلتقي اليوم الرئيس محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان أخيه الملك عبد الله الثاني، للتباحث في آخر التطورات السياسية في المنطقة”.
وأضاف الشيخ، أن “اللقاء سيكون تأكيداً على استمرار التنسيق الأخوي في المواقف بما يخدم مصالح امتنا وقضاياها وفي مقدمتها محورية القضية الفلسطينية”.
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