الكاظمي: القمة المصرية الأردنية تأتي في إطار استعادة العراق لدوره الإقليمي

قال مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، إن نجاح استضافة القمة الثلاثية مع مصر والأردن، يأتي في إطار استعادة العراق لدوره الإقليمي.

وجاء في تقرير لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، أن القمة المصرية الأردنية العراقية، بحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يأتي في إطار انفتاح بغداد على محيطها العربي، واستعادة العراق لدوره الإقليمي.

مصدر لـ"سبوتنيك": عقد القمة الثلاثية بين قادة مصر والأردن والعراق في بغداد الأسبوع المقبل

وأكد البيان الصادر عن القمة الثلاثية، أن تلك القمة عملت على بناء علاقات تكاملية بين العراق وأشقائه، تقوم على المصالح المشتركة بين الدول الثلاث، بما يحقق استقرار ورفاهية الشعوب الثلاثة.

ولفت البيان العراقي إلى أن قادة مصر والأردن أشادا بالجهود الدبلوماسية المتوازنة التي تبذلها الحكومة العراقية، على أصعدة عدة، أهمها صعيد تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلا عن محاولاتها إنهاء الأزمات التي تعاني منها المنطقة، وكذلك تقريب وجهات النظر لحل الخلافات فيها.

وفي السياق ذاته، ثمّن قادة مصر والأردن خطوات الحكومة العراقية بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتطبيق برنامجها الحكومي، بدعوى مساهمتها في التغلب على الأزمة المالية التي نتجت عن تقليص أسعار النفط، ونتائج جائحة "كورونا".