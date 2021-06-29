اختتام معرض ملتقى الفيديو آرت الدولي في الرياض بمشاركة 19 دولة

اختتم أمس معرض ملتقى الفيديو آرت الدولي في دورته الثالثة الذي نظمه فرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام، وأقيم بالمساحة الإبداعية "المشتل" في الرياض .
وأوضح مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام يوسف الحربي أن الملتقى يعدّ نقطة وصل مهمة من حيث التعاون الثقافي الشامل بين الفنون وبين الفضاءات، فكان فرصة مهمة للتعريف بهذا الفن وخلق فضاءات عرض جديدة، وخاصة أنه سجّل مشاركة 30 عملا من 19 دولة في محطته الثانية في الرياض .
من جهتها عبّرت صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعود بن نايف -الشريك المؤسس للفضاء الإبداعي المشتل- عن اهتمامها بالتواصل الثقافي بين جمعية الثقافة والفنون بالدمام وبين فضاء المشتل، وعن مدى أهمية تثبيت ونشر فكرة الملتقى الدولي للفيديو آرت والتعاون الفني والثقافي المتكامل من خلال العرض الذي قدّم تعريفًا لهذا الفن وأوجد تفاعل المواهب واحتواء الفكرة البصرية الجديدة لفنون ما بعد الحداثة .
وأشارت إلى أهمية الملتقى وصداه الطيب الذي اكتسبه خلال ثلاث دورات استطاعت أن تتماهى نحو بلورة هذا الفن والتعريف به، وكسب ثقة الفنانين السعوديين وتوفير فضاءات عرض تتلاءم وطبيعة أفكارهم ومنجزاتهم، وخاصة أن فضاء المشتل يحرص على تركيز الثقافة السعودية بتنوعها وخلق سلسلة تربط الفنون السعودية فيما بينها، من حيث التطور والاندماج والخصوصية والحفاظ على الهوية والانفتاح بها على العالم، منوهة بأن الفعاليات القادمة ستشمل الورش التدريبية والحوارات المتخصصة في فن الفيديو.
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