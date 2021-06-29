الكفاءة المالية .. نظام جديد يحتاج مهارة فائقة

* مسؤولوا الأندية السعودية الآن يعكفون بشكل مكثف على العمل في كيفية تحقيق بند السماح في جلب لاعبين وفق احتياج كل نادي ، أي نادي لن يستطيع تحقيق بنود الكفاءة المالية لن يتمكن من جلب لاعبين في الفترة الصيفية، لذا الآن الأندية في سباق مع الزمن ، فمن سيتجاوز تلك العقبة الهاجس ؟

كلنا انتظار وترقب لخلاصة ذلكم السباق الجبار .

* كالعادة كل عام نقرأ الأخبار الصيفية عن انتقالات اللاعبين وصفقات الأندية ، جميع تلك الأخبار للأسف مفبركة ، برغم انكشافهم التام إلا إنهم مستمرون في تلك الفبركة الفاضحة أمام الملأ .

* من المفترض حينما يتم جلب اللاعبون من الأجانب والمحليين أن يكون ذلك وفق معايير فنية عالية الجودة ، كذلك يتم التفاوض وفق دراية شاملة والمام متكامل ووفق بنود مؤطرة تصب كثيرا في مصلحة أي نادي لاسيما وإنه هو الذي سيدفع ملايين مهولة ، على الأقل تحفظ حقوقه ولا تذهب هباء منثورا كالعادة للأسف .

* الأيام تعدي بسرعة البرق وتعود استئناف الأنشطة في شتى المجالات برغم متغيرات الأحداث، لذا قريبا لمن له في الحياة بقية سيشاهد بداية الدوري السعودي للمحترفين، المنتظر أن تكون البداية قوية نظير الاستعدادات الجيدة ، كذلك لمن عمل على تصحيح الأخطاء السابقة وتلافى السلبيات، من هنا سنشهد بداية قوية ، والعلم عند الله تعالى .

* أي فريق كرة قدم يريد المنافسة لأبد أن تكون من أولوياته وجود هداف سفاح جبار متنوع التهديف باستمرار ، لأنه هو من سيترجم مجهود كل الفريق إلى نتائج إيجابية باستمرار ، غير ذلك لا تبحث عن المنافسة، ابحث عن التبريرات الواهية .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد