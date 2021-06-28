تعليم ينبع يحقق برونزية الأولمبياد الدولي للمعلوماتية بسنغافورة

حققت إدارة تعليم ينبع الميدالية البرونزية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2021م في نسخته الـ33 التي نظمتها دولة سنغافورة -عن بُعد - واختتمت منافساتها بمشاركة ٣٥١ طالباً يمثلون ٨٨ دولة. وحصد الطالب فارس البسيوني من ثانوية ابن خلدون بينبع الصناعية الميدالية البرونزية في منافسات الاولمبياد الذي تشارك فيه المملكة ضمن برنامج "موهبة" للأولمبيادات الدولية الذي يقام بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، ويعدّ واحدًا من 20 مبادرة مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية في مجالات العلوم والهندسة والصحة، تقدمها «موهبة» للطلبة الموهوبين سنويًا، في رحلة يمر خلالها بعدة مراحل، تستكشف ميوله وتعززها، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في إعداد جيل ينافس عالمياً.

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