أسعار الذهب تواصل ارتفاعها عالمياً
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، اليوم الاثنين، مع إشارات متضاربة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن تشديد السياسة النقدية وبيانات التضخم الضعيفة.
وبحسب وكالة "بلومبرج" الإخبارية ارتفع سعر الذهب الفوري 0.45 في المائة إلى 1785.75 دولارا للأوقية بحلول الساعة 05:49 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 يونيو عند 1770.36 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
وكانت أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة يوم الجمعة الماضي، بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، جاء دون التوقعات.
واستقرت الفضة عند 26.07 دولارات للأوقية وزاد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2640.31 دولارا، وتراجع البلاتين بنسبة 0.7في المائة إلى 1103.40 دولارا.
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