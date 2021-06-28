مقتل 30 على الأقل في هجوم لحركة الشباب المتشددة في الصومال

قال مسؤول أمني بالصومال، اليوم الإثنين، إن ما يقدر بنحو 30 شخصا لقوا حتفهم عندما شنت حركة الشباب المتشددة هجوما في بلدة بولاية جلمدج شبه المستقلة.
وقال الميجر محمد أوالي، وهو ضابط في الجيش في جلمدج، لرويترز، إن المتمردين استخدموا سيارات ملغومة في الهجوم على قاعدة عسكرية في بلدة ويسيل بوسط البلاد، وأعقب ذلك قتال مع قوات الحكومة ومسلحين محليين.
وتابع قائلا: “هاجموا القاعدة بسيارتين ملغومتين، وتلا ذلك قتال شرس استمر أكثر من ساعة”.
وأضاف: “السيارتان الملغومتان دمرتا المركبات العسكرية… كان السكان مسلحين جيدا وعززوا القاعدة العسكرية وطاردوا مسلحي الشباب”.
وقال أوالي إن 30 شخصا من بينهم 17 جنديا و13 مدنيا قتلوا في المعركة.
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