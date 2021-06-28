إيران تعلن توسع دائرة ”المدن الحمراء” التي تشهد تفشيا متصاعدا لكورونا

أكدت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، توسع دائرة المدن الحمراء التي تشهد تفشيا متصاعدا لفيروس كورونا، منوهة إلى أن هذا مؤشر للاستعداد للموجة الخامسة من الفيروس، في وقت تشهد فيه المناطق الجنوبية من البلاد تسجيل حالات إصابة من السلالة الهندية والجنوب أفريقية.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس، علي رضا رئيسي، إن ”الموسم الحار والفيروسات الطافرة الموجودة يمكن أن يكونا مؤثرين بالتأكيد في انتشار الفيروس، وإن الطريقة الوحيدة لمنع انتشاره هي اتباع البروتوكولات أولا، وثانيا تطعيم كبار السن“.

وحسب تقسيم وزارة الصحة لأوضاع المدن بسبب كورونا، فإن هناك 32 مدينة حمراء خطرة للغاية بينما توجد 174 مدينة في الدائرة البرتقالية متوسطة الخطورة، و242 مدينة صفراء أقل خطورة.

يشار إلى أنه وبحسب آخر إحصائيات الوزارة فقد تلقى 4 ملايين و420 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس، في حين تلقى مليون و288 ألف و777 شخصاً الجرعة الثانية، بذلك يبلغ إجمالي عدد اللقاحات المحقونة في البلاد خمسة ملايين و709 آلاف حالة من أصل 85 مليون نسمة سكان إيران.

وسجلت إيران خلال الـ24 ساعة الماضية، 134 حالة وفاة مع 9758 حالة إصابة، وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي في البلاد إلى أكثر من 3 ملايين و167 ألف حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 83 ألف و845 شخصا.