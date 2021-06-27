السودان.. أول حكم إعدام تحت مادة ”الجرائم ضد الانسانية” 

أصدر القضاء السوداني أول حكم إعدام تحت المادة رقم 186 من القانون الجنائي للدولة، وهي تتعلق بـ"الجرائم ضد الإنسانية".

وأفادت وكالة "سونا" الرسمية اليوم الأحد أن المحكمة الخاصة المنعقدة بمباني معهد العلوم القضائية برئاسة قاضي محكمة الاستئناف، الصادق أبكر، أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن المدعو، أشرف الطيب عبد المطلب، المعروف بـ"أبجيقة".

وأبجيقة كان متعاقدا مع جهاز الأمن، مقابل عشرة آلاف جنيه شهريا.

وأدين عبد المطلب بتهمة قتل المواطن الآخر المدعو، حسن محمد عمر، من خلال إصابته بطلقة نارية في العنق خلال موكب 25 ديسمبر 2018، ما أودى بروح الجريح في 12 يناير 2019.

ولفتت "سونا" إلى أن الحكم صدر تحت المادتين 186 و130 (القتل العمد).

وقال مصدر قانوني للوكالة إن هذا هو أول حكم ينفذه القضاء السوداني بالمادة الـ186.