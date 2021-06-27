المنتخب السعودي للفيزياء يحقق 4 جوائز عالمية في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء 2021

حققت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، إنجازاً سعودياً وعربياً بحصد 4 جوائز عالمية في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء 2021 في نسخته الخامسة، الذي أقيم في أستونيا - عن بُعد - خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري، بمشاركة 230 طالباً يمثلون 46 دولة، في ثالث مشاركة سعودية على التوالي في الأولمبياد.

وفاز منتخب المملكة للفيزياء بميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية، حيث حصد الطالب القاسم السنقالي من إدارة تعليم مكة المكرمة الميدالية الفضية، وحصد الميداليات البرونزية كل من: أحمد آل مهنا من تعليم الشرقية، وحسن آل ليل من تعليم الشرقية، وصادق العباد من إدارة تعليم الرياض.

ورفعت المملكة، ممثلة في مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم رصيدها من الجوائز التي حققها المنتخب السعودي المشارك في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء إلى 10 جوائز ما بين ميداليات ذهبية وبرونزية وشهادات تقديرية.

ومثل الوطن في الأولمبياد فريق، ضم 5 طلاب خاضوا الاختبار على مدى يومين، بمعدل 5 ساعات يومياً، اليوم الأول نظري، وشمل 3 مسائل بأفكار عميقة، تحتاج لحلول إبداعية، والثاني عملي "مختبرات".

وخضع الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الفيزياء لعدة اختبارات دورية على أيدي خبراء سعوديين ودوليين، حيث جرى تدريبهم على مهارات التفكير العليا، من خلال التعامل مع تجارب فيزيائية غير مألوفة، صُمِّمَت خصيصاً لمسابقات محلية ودولية، وعبر أدوات صممت خصيصاً لأسئلة ذات مستوى تفكير عالٍ، تحتوي على أفكار وألغاز، تمثل تحديات للطلاب وتؤهلهم للمنافسة على جوائز الأولمبياد.

ويأتي هذا الفوز نتيجة تضافر الجهود بين "موهبة" وشركائها؛ وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، لتحقيق هذا الإنجاز وحصد الجوائز، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع مكانة المملكة، وجعلها من بين الدول الـ20 الأولى في العالم تعليماً وتأهيلاً.

ويعد الأولمبياد الأوروبي للفيزياء مسابقة مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية، وانطلقت دورتها الأولى في عام 2017م في أستونيا، وأقيمت دورتها الثانية عام 2018م في روسيا، فيما استضافت لاتفيا نسختها الثالثة، ويعتمد مفهوم «أولمبياد EuPhO» على المواقف البحثية الحقيقية، مع وصف المشكلات القصيرة وإتاحة مساحة كبيرة للحلول الإبداعية للطلاب المشاركين.

يذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية الذي يقام بشراكة إستراتيجيّة وتكامليّة مع وزارة التعليم التي تقوم بتفريغ طلبتها لحضور معسكرات التدريب على مدار العام، ويعد واحداً من 20 مبادرة مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية في مجالات العلوم والهندسة والصحة، تقدمها موهبة للطلبة الموهوبين سنوياً في رحلة يمر خلالها الموهوب بعدة مراحل، تستكشف ميوله وتعززها وتمكنه وتستثمر فيه مع شركائها المحليين والدوليين.