الخارجية: رفع العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون الامريكيتين

أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، برفع العلم الفلسطيني على بلدية كليفتون لمدة أسبوع كامل دعما للقضية الفلسطينية.

وحضر رفع العلم، عدد كبير من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية ورئيسا بلديتي كليفتون، وباترسون، والمحافظان، وعدد من الشخصيات السياسية والاعتبارية.

وسيتخلل فعالية رفع العلم، أسبوع كامل من الفعاليات الشعبية والفلكلور الفلسطيني.

وأضافت الخارجية، أن مركز الجالية الفلسطينية في نيوجيرسي/ بلدية باترسون سيرفع غدا الاثنين، العلم الفلسطيني على مبنى البلدية، في خطوة تضامنية مماثلة لما جرى في بلدية كليفتون.