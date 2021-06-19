السعودية.. اللجنة الوطنية للحج والعمرة تعلن عن أماكن سكن الحجاج

أعلن هاني علي العميري، عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة في السعودية، أن وزارة الحج والعمرة خصصت 6 أبراج و70 مخيما لإسكان حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى لحج هذا العام.

وأوضح هاني العميري، أنه تم تجهيز هذه الأبراج والمخيمات وفق الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أنه "سيتم تخصيص مساحة 4.37 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في أبراج مِنی، بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمدا لها في الأعوام الماضية".

وكشف العميري أنه "سيتم تخصيص مساحة 4 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة في مخيمات مِنی، بخلاف مساحة الخدمات التي تمّت زيادتها على ما كان معتمدا لها في الأعوام الماضية، وأنه سيتم تخصيص مساحة 5.33 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في مخيمات مشعر مِنی، بخلاف مساحة الخدمات التي تمّت زيادتها على ما كان معتمدا لها في الأعوام الماضية".

وأكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة أنه "سيتم تخصيص حراس أمن لتنظيم عملية دخول الحجاج وخروجهم في المخيمات والأبراج، وكذلك تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري أثناء وجودهم في مشعر مِنى يوم التروية وأيام التشريق".