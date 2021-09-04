انت الان تتابع خبر حاكم دبي محمد بن راشد يتزوج بالزوجة الرابعة .. لن تصدقوا من هي العروسة ؟ .. اتفرج (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد ناشطون إماراتيون عبر مواقع التواصل الأجتماعي المختلفة تداول صورة قديمة من حفل زفاف نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

حيث حدث الحفل عام 1979، و الذي أقيمت مراسمه الاحتفالية قرابة الـ7 أيام، بحضور الوالدين المؤسسين لدولة الإمارات؛ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وحشد ضخم من كبار الشخصيات إلى جانب توافد جماهيري كبير للمشاركة في هذه المناسبة، حيث يقدر عدد المشاركين الذين حضروا الاحتفالات في استاد دبي فقط أكثر من 20 ألف شخص.

وكان حفل زفاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول حدث عام رئيسي في دبي، حيث اتخذت ترتيبات مفصلة للاحتفال بالحدث، وشمل استعراض الخيول وركوب الجمال، وعرض ألعاب جوية من قبل سلاح الجو في دبي.