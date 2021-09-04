انت الان تتابع خبر مقطع يسر الناظرين.. معتمر يطلب من رجل أمن سعودي مظلة شمسية.. اتفرج: ردة فعل الأخير والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وثق مقطع فيديو تداوله الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، مساعدة رجل أمن سعودي لمعتمر، بإعطائه مظلته الشمسية ليتقي نفسه درجة الحرارة العالية.

كما وأظهرالمقطع، توجه أحد المعتمرين، نحو رجل الأمن كان في محل خدمته. وطلب منه الحصول على مظلته، اثناء الطواف في صحن المطاف بالحرم المكي.

بينما لم يتردد رجل الأمن السعودي في نزع مظلته الشمسية التي كانت مثبتة على الجدار في المكان، ومنحها للمعتمر. ودار حديث بينهما، وغادر بعدها المعتمر من أجل استكمال الطواف، حسبما أوضح مقطع الفيديو.