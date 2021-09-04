انت الان تتابع خبر تغييرات جذرية بشكل كاظم الساهر والجمهور مصدوم بعد أحدث ظهور له.. لن تصدقوا كيف أصبح شكله.. اتفرج(فيديو صادم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد للفنان العراقي ​كاظم الساهر​، يدعم فيه مهرجان الأخوة الإنسانية في ​الإمارات​.

ولفت الساهر أنظار المتابعين بالتغييرات الجذرية التي كانت واضحة بشكله، ورجّح البعض أن يكون قد خضع لعمليات تجميل وحقن فيلر وبوتوكس، في حين قال أخرون أنه ممكن أن يكون الساحر قد إستخدم فيلتر أو فوتوشوب خلال تصويره الفيديو، لذلك ظهر مختلفاً.

وكان الساهر قد تعرض لهجوم كبير واتُهم بالتطبيع مع ​إسرائيل​، بسبب دعمه المهرجان، والذي تنظمه الإمارات بعد إتفاق السلام مع إسرائيل.