انت الان تتابع خبر في تطور مفاجئ.. إيمي سمير غانم تقرر الانفصال عن زوجها حسن الرداد! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من الواضح أن إيمي سمير غانم تغرق في حالة من الحزن الشديد والاكتئاب بعد الفراق الصعب لوالديها، الأمر الذي دعا الكثير من أصدقائهما لحثها على الانخراط في العمل الفني.

حيث شاركت متابعيها بصورة مركبة جمعتها مع والدتها ووالدها وشقيقتها دنيا، وعلقت عليها: "عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي.. لا حول ولا قوه الا بالله.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله".

مشاركة إيمي لم تجد طريقا إلى قلب زوجها حسن الرداد رغم أنها عبرت من خلالها عن إحساسها بالرعب والخوف وعدم الأمان بعد رحيل والديها.

ووفقا لمتابعة "أحداث نت"، لم يعلق حسن الرداد على منشور زوجته أبدا ومر عليه مرور الكرام، في حين علق عليه الكثير من الفنانين والفنانات الذين عبروا عن تضامنهم الكبير مع إيمي وترحموا على والديها.

لا تخسر نفسك

ونشرت إيمي سمير غانم عبر خاصية الستوري على حسابها بإنستغرام، اقتباسا باللغة الإنجليرية، جاء فيه: "لا تخسر نفسك وأنت تحاول الحفاظ على شخص لا يهتم بفقدانك".

ولم يعرف بعد ما الذي تقصده النجمة المصرية والهدف الذي دفعها لنشر الاقتباس، فيما ربطه العديد من المتابعين بأنها تقصد زوجها الممثل المصري حسن الرداد والذي أعلن خروجه من فترة الحداد على وفاة والدتها، واحتفل بيوم ميلاد شقيقته.

كما كشفوا بأن تصرفات حسن الرداد وتلميحات إيمي سمير غانم تكشف عن تردي علاقة الطرفين ببعض، بينما ذهب جزء من المتابعين في حديثهم، أن الأخيرة ربما قررت الانفصال عنه ردا على تصرفاته الطائشة حد وصفهم.