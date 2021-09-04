انت الان تتابع خبر فتاة خليجية تركب مع سائق اجرة وتفقد الوعي بداخل السيارة وعندما استيقظت كانت مجردة من ملابسها وعندها كانت الصدمة..تفاصيل ماحدث والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت وسائل إعلام كويتية تفاصيل اختطاف سيدة وسرقتها على يد سائق أجرة وتجريدها من ملابسها قبل هروبه.

وذكرت امرأة تدعى "كوماري" مقيمة من الجنسية الآسيوية أنّ سائق سيارة أجرة ضربها وسحب هاتفها قبل أن يخدّرها بين منطقة النهضة وشاليهات الدوحة الشرقية وتفقد وعيها، دون أن يتبين ما إذا تعرضت لاعتداء جنسي أم لا، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر أمني بأن "بلاغًا ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية من قِبل مواطن، يفيد بأنه اتفرج سيدة في منطقة شاليهات الدوحة، تسير على غير هدى، وبسؤالها عن حالها، ادعت أنها خطفت، فتم توجيه البلاغ إلى مخفر شمال غرب الصليبخات، حيث انتقلت دورية إلى المكان".

وقالت "كوماري" في التحقيقات إنها كانت في منطقة النهضة، حيث استوقفت سيارة أجرة لا تعرف بياناتها لتقلها إلى منطقة الدوحة، وعند صعودها، قام قائد مركبة الأجرة بضربها وأخذ منها الهاتف النقال، قبل أن يضع منديلًا على وجهها ففقدت الوعي، وعند استيقاظها فوجئت بأنها على الأرض ومجردة من ملابسها.

وأمر وكيل النيابة، بتسجيل القضية كجنائية تحت مسمى خطف في مخفر شمال غرب الصليبخات، فيما تم نقل المجني عليها إلى مستشفى الصباح.

وأشارت الصحيفة إلى أن رجال المباحث شرعوا في عملية البحث والتحري عن سائق سيارة الأجرة، والبحث عن كاميرات في الموقع الأول.