انت الان تتابع خبر الفرح تحول إلى عزاء.. وفاة عريس عماني بلباس الزفاف ليلة دخلته وعند فحص الجثة أكتشفو مفاجأة صاعقة ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اهتزت سلطنة عمان على وقع حادثة مؤلمة حيث توفي عريس في ليلة زفافه بشكل مفاجئ وصادم.

وأفادت مواقع إخبارية عمانية، بأن الشاب اليقظان بن حامد الرواحي، توفي ليلة زفافه وهو بملابس الفرح في بلدة الغريين بولاية المضيبي، التابعة لمحافظة شمال الشرقية.

وقال ناشطون إن اليقظان بن حامد الرواحي توفي نتيجة سكتة قلبية مفاجئة ألمّت به أثناء حفل زفافه

وسادت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان ونعى ناشطون عُمانيون العريس الرواحي داعين له بالرحمة .

وتداول ناشطون صورة العريس العماني وهو بملابس الزفاف قبل وفاته بلحظات.

وقال د. حمود النوفلي: "وصلنا قبل قليل خبر مؤلم بوفاة الأخ/ اليقضان الرواحي وهو في كوشة عرسه بسبب سكتة قلبية يا له من موقف مؤثر ومؤلم على أهله. نسأل الله أن يعوضه بالحور العين، وأن يرحمه ويغفر له ويصبّر أهله ويلهمهم الصبر، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما كتب أحمد جميل النعماني: "العريس اليقظان بن حامد بن منصور الرواحي وافته المنية وهو بلبس الفرح ليلة زفافه على من اختارها قلبه فتحول الفرح إلى عزاء فسبحان الله، "لله الأمر من قبل ومن بعد " خالص التعازي والمواساة لأسرته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".