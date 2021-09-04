انت الان تتابع خبر طول عمري حارقلك دمك.. لن تصدق من هي الفنانة التي تكرهها ياسمين عبد العزيز أكثر من طليقها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حرب من وراء ستار عاشتها النجمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، قبل أزمتها الصحية الحالية، على الرغم من زواج كل من هما من شخص أخر.

ياسمين التي أثارت علاقتها بالفنان أحمد العوضي جدل كبير داخل الساحة الفنية قبل إعلانها الزواج به؛ حتي أنها كانت قبل دخولها المستشفى في قطيعة من شقيقها بعد أن خرج وهاجمها وهاجم زوجها الحالي من خلال مواقع التواصل وأمام جمهورها وطالبها بتوضيح علاقتها بالعوضي.

وحينها خرجت وأعلنت من خلال عبارات غزل متبادلة بينها وبين العوضي عبر حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين خبر زواجهما رسميًا، جاء ذلك ردًا على زواج طليقها رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة من الفنانة ريهام حجاج، التي بدأت قصتها مع محمد حلاوة بمشاركته في إنتاج مسلسل كارما، والذي كان في بطولة ريهام حجاج المطلقة، وقدم له مهرًا وفيلا فاخرة، وتزوجا سرًا في البداية.

ريهام حجاج من مواليد 1986، ولدت في مدينة ميلانو بإيطاليا، وتخرجت من كلية الإعلام، وعملت في مجال التسويق، وكان عملها الأول عام 2010 م، مع رامز أمير وإيهاب فهمي وإخراج مازن الجبالي في فيلم سفاري، وفي نفس العام شاركت في مسلسل أزمة السكر.

وتعرضت ريهام لشائعات مثل أنها ابنة الفنان حجاج عبد العظيم، وأخبار أخرى عن زواجها من الفنان أحمد السعدني، وعقب الزواج تصدرت بطولات درامية، وأصبحت أعمالها تعرض على جميع القنوات بين ليلة وضحاها.

لم تنتهي الحرب عند هذا الحد، فقد أطلت ريهام حجاج، من خلال برنامج تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، التي تجاهلت الرد على سؤال إيناس الدغيدي في برنامجها «شيخ الحارة والجريئة» عندما سألتها عن كون ياسمين الأكثر نجاحاً بين نجمات جيلها، لترد الأخيرة بأن يسرا هي الأكثر نجاحاً، متجاهلة الحديث عن ياسمين عبدالعزيز، وعلّقت ياسمين على الفيديو «هموت» مع إيموجات «ضحك»، ويبدو أن الحلقة تم تصويرها خصيصًا لكيد ياسمين عبدالعزيز كما وصفها جمهور السوشيال ميديا، حيث كانت معظم محاور الحلقة عن زواجها وعن علاقتها بزوجها وعلاقته بالطرف الثاني، وأخيرًا إعلان خبر حملها.

وحينها خرجت ياسمين عبدالعزيز، ووجهت عبارة وصفها جمهور السوشيال ميديا، على أنها ردُا منها على تصريحات ريهام حجاج: «الصمت ليس ضعفاً وإنما قوة»، إضافة إلى صورة شاركتها مع جمهورها: «تخيَل أنا حارقلك دمك بدون ما أعملك حاجة، ما بالك بقى لو عملت»، وتضامن جمهور ياسمين معها بشكل كبير، رغم لومها من قبل البعض على ردها وإن كان بشكل مستتر.

وعقب تصريحات شقيقة طليق ياسمين عبدالعزيز لمياء حلاوة عن ياسمين والتي أدعت فيها تدخل ياسمين في حياتهم، نشر أحمد العوضي صورة على حسابه بـإنستجرام، عبر فيها عن حبه لزوجته الفنانة الشهيرة وكتب العوضي «أحبك يا كل عالمي».