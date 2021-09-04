انت الان تتابع خبر العكيد معتز بطل مسلسل باب الحارة يحتضن زوجته ويخطف الأنظار بإطلالة رومانسية زايدة على اللزوم .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، نشر الفنان السوري وائل شرف صورة رومنسية تجمعه بزوجته الإعلامية خلود الصوا، بمناسبة عيد زواجهما ال12، وعلّق تحتها: "متل هاليوم تعرفنا على بعض وخطبنا بعض وتزوجنا ومرقوا السنين ويارب يطرح الخير والبركة والسعادة على قلوبنا و قلوبكم و يحمي أولادنا وأولادكم"، كما نشر صورة أخرى لزوجته عبر حسابه على انستغرام، وعبر عن حبه لها بكلمات عاطفية".

وفي إطار المناسبة نفسها، نشر وائل شرف صورة لأولاده، وعلّق تحتها: "أطفالي الله يحميهن ويحمي كل أولاد العالم أجمعين، بمناسبة عيد زواجي"، كما احتفلت زوجته بهذه المناسبة عبر حسابها في إنستغرام.

وتفاعل المتابعون مع الصور التي نشرها الممثل وائل شرف، ومع مناسبة زواجه وتمنوا لهما السعادة والتوفيق، كما تفاعل معهم عدد من الممثلين الذين علقوا على الصور التي نشرها الفنان، ومنهم: عاصم حواط، الذي تمنى السعادة له ولزوجته.

يذكر أن الممثل وائل شرف قد تعرض لهجوم وانتقادات حادة من قبل المتابعين بسبب ظهوره في مقاطع فيديو وهو يقوم في جولة تعريفية في لندن حيث يقيم حاليا، ومن أكثر المقاطع التي أثارت الجدل فيديو ساندويش الفلافل التي صنعها على طريقته الخاصة، واعتبر البعض ان الفيديو انتقاص من قيمة الفنان، وانه لجأ لهذه الأساليب بسبب تردي الوضع في الدراما السورية، لكن رد وائل شرف على هذه الإنتقادات، مؤكدا ان هذا الفيديو ضمن سلسلة فيديوهات تعريفية للندن وان الفلافل منشر في لندن، وله أهمية حيث يعبر عن الهوية العربية.

وعلى الصعيد الفني، يصوّر وائل شرف حاليا في لندن فيلماً سينمائياً قصيراً بعنوان "الموسيقار"، وهو من إنتاج عالمي، ويؤدي فيه شخصية موسيقار.