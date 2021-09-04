انت الان تتابع خبر هل تذكرون الطفلة لين الحايك نجمة «ذا فويس كيدز» .. لن تصدق كيف تغيرت ملامحها بعدما أصبحت شابة فائقة الجمال - اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لفتت نجمة ذا فويس كيدز الموسم الأول لين الحايك، الأنظار بجمالها وأناقتها خلال حفل تخرجها من المدرسة الثانوية في لبنان وأبدى كثير من المتابعين دهشتهم لتغير ملامحها بشدة.

لين الحايك تلفت الأنظار بتغير ملامحها

واحتفلت لين الحايك بتخرجها وانتقالها إلى مرحلة الجامعة عبر عدد من الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام وظهرت فيها بجمالها الهادي وبمكياج ناعم.

وحرصت لين الحايك على مشاركة متابعيها صوراً من الحفل واستعرضت فيه أناقيتها من خلال الفستان الذي ارتدته خلال حفل التخرج والذي أبرز رشاقتها.

كما نشرت عدداً من الصور على خاصية ستوري أثناء احتفالها مع أصدقائها في حفل التخرج بالمدرسة الثانوية.

لين الحايك تطلق أغنيتها الأولى

لين الحايك، حاملة لقب الموسم الأول من برنامج ذا فويس مع فريق النجم كاظم الساهر، أكدت في أكثر من لقاء معها أنّها ستستكمل مسيرتها الفنية لكن بعد الانتهاء من دراستها، علماً بأنها طرحت قبل فترة فيديو كليب لأغنيتها «بدي قلك» ونالت إعجاب الجمهور.

أصدرت النجمة اللبنانية لين الحايك نجمة برنامج المواهب بموسمه الأول ذا فويس كيدز مسبقاً أول فيديو كليب لها لأغنيتها الجديدة "عم بكبر" والتي قدمتها للجمهور في حفل نهاية الموسم الثاني من برنامج المواهب ذافويس كيدز.

لين الحايك التي صدمت الجمهور فور ظهورها على مسرح ذا فويس كيدز بتغير شكلها وملامحها بعدما أصبحت شابة تضج أنوثة مختلفة عما عهدها الجمهور في مرحلتها الطفولية بدت في الكليب فتاة مراهقة تبحث عن مستقبلها المشرق.