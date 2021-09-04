انت الان تتابع خبر تشوه وجه ’’دنيا بطمة‘‘ بعد اجرائها عملية تجميل .. لن تصدق كيف اصبحت؟ (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - سخر عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، من المغنية المغربية، دنيا بطمة، بسبب التغير الكبير الذي حدث لوجهها ما جعلها تبدو مختلفة، حيث إتهمها البعض بتشويه وجهها بالمبالغة في حقن وجهها بالفيلر والبوتوكس.

زوجة والد النجمة الشابة، حلا الترك، نشرت منذ ساعات، مجموعة صور التقطت خلال مشاركتها في إفتتاح مركز للتجميل في مدينة الرباط المغربية، وحضرت مرتدية فستانا قصيرا، أبرز مؤخرتها السيليكونية، وبدا وجهها بشعا جدا، الأمر الذي جعلها سخرية بين الجميع.

النجمة المغربية، جليلة، شهيرة أيضا بعمليات التجميل الكثيرة التي خضعت لها، وكانت تنشر بين الفترة والأخرى فيديوهات تظهر فيها في أكبر العيادات تجري التجميل، لكنها مؤخرا أصبحت مقلة في الظهور.

جليلة التي يتابعها على الإنستغرام، مايفوق المليون متابع، كانت تنشر يوما صورها، وفيديوهات ترصد حياتها اليومية، لكنها مؤخرا، أصبحت مقلة جدا في الظهور، وهذا أمر غريب بالنسبة لها لأننا نعرفها جيدا.