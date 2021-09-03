انت الان تتابع خبر اتفرج.. مذيعة MBC تخلع ملابس الإستحمام أمام متابعيها بشكل فاضح .. (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت صورة نشرتها الإعلامية أصالة كامل، بالخطأ، في حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور إنستقرام جدلاً واسعاً، ووضعتها في مأزق، حيث ظهرت في الصورة وهي ترتدي ملابس داخلية.

وحذفت أصالة الصورة بعد نشرها مباشرة واعتذرت عنها إلا أن ذلك لم يمنع عدد من متابعيها بأخذ نسخة منها قبل الحذف، لتثير الصورة جدلاً واسعاً بعدها، دفع الإعلامية المصرية لتهديد من يعيد استخدامها ونشرها مرة أخرى.

وكتبت أصالة في حسابها على موقع إنستقرام: "متأسفة جدا عالصورة اللي نزلت بالغلط!!، ما رح انجلط حسبي الله نزلت 10 دقايق وانتبهت، ناس ما عندها إحساس ولا ذوق نشروها، ما اللي قاعد ينشر هيتحاسب قانونيا، بليز منشنوني عالحسابات.. بعتذر أول مرة يحصل كده وحسبي الله".

وشهدت الصورة الكثير من ردود الأفعال ما بين مدافع عن أصالة كامل وبين ساخراً منها، وشكك البعض في أن تكون الصورة قد نشرتها بالخطأ، خاصة وأنها نشرتها على سناب شات في نفس التوقيت.