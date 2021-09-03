انت الان تتابع خبر مي عمر تستعرض جسمها بقميص نوم يكشف صدرها من فوق كنبة منزلها (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قامت مؤخرًا الفنانة الجميلة مي عمر بمشاركة محبيها ومتابعيها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة لها أثناء ظهورها على البحر، واستطاعت من خلال هذه الصورة أن تنال على إعجاب عدد كبير من متابعيها، الذين قاموا بالتعليق لها عليها بعبارات رقيقة للغاية.

مي عمر بإطلالة صيفية جديدة

نجحت الجميلة مي عمر في أن تتألق بإطلالة صيفية أنيقة وجذابة للغاية، فقد قامت بارتداء فستان صيفي باللون الأسود مكشوف البطن، واستطاعت من خلاله أن تخطف لها القلوب وأيضًا الأنظار، وهذا هو ما أكده لها العديد من متابعيهان عن طريق تعليقاتهم الرائعة.



اطلالة جديدة

وعن الناحية الجمالية، ففضلت مي عمر الاعتماد على جمال ورقة ملامحها، كي تكون إطلالتها بسيطة وجذابة أكثر، ففضلت أن تستعين ببعض اللمسات البسيطة من المكياج الخفيف، وهذا هو ما جعلها تقوم باختيار اللون البينك لأحمر الشفاه، والذي كان مناسب جدًا لإطلالتها، وللون بشرتها أيضًا.

اطلالة بسيطة

كما أن مي عمر لم تتكلف في ارتداء المجوهرات أو الإكسسورات، وفضلت أن تكون إطلالتها طبيعية للغاية، وهذا هو ما جعلها تترك شعرها منسدلاًا على كتفيها بشكل انسيابي وطبيعي، وهذا هو ما تناسب مع إطلالتها البسيطة والجريئة أيضًا، التي نجحت بالفعل أن تنال على إعجاب العديد من محبي ومتابعي مي عمر، والذين أكدوا لها عن مدى إعجابهم بهذه الإطلالة من خلال بعض التعليقات الرقيقة.

الجميلة مي عمر

ومن المعروف أن آخر الأعمال التي قامت بتجسيدها الفنانة الرقيقة مي عمر، هو مسلسل “نسل الأغراب”، والذي قد تم عرضه خلال رمضان 2021، والذي استطاع أن يحقق نجاح منقطع النظير، وقد شاركها البطولة الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، وقد كان هذا العمل، هو العمل الأول الذي جمع بين النجمين.