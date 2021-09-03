انت الان تتابع خبر فضيحة في إحدى مدارس السعودية.. وصلة رقص لعدد من الطالبات في أحد الفصول تثير الغضب على مواقع التواصل (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، لحظة أداء عدد من الطالبات وصلة رقص بأحد الفصول في مدرسة بالمملكة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته إحدى الطالبات بجوالها، أداء الطالبات لوصلة رقص جماعية على موسيقى أغنية في الفصل.

وكانت “وزارة التعليم” أصدرت قرارًا بمنع استخدام الجوال نهائيًا داخل المدرسة، على أن تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يوميًا في موقع “توكلنا ويب”.