انت الان تتابع خبر عـــــاجل: مصير مؤلم للفنانة الشهيرة ياسمين عبدالعزيز والحزن يجتاح المدن المصرية.. اتفرج مصيرها المرعب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز عقب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة أدت إلى سفرها للخارج لأستكما علاجها بأحدث الطرق والأساليب العلمية الحديثة، لقد تدولات بعض الشائعات خلال الساعات الماضية عن خبر وفاة الفنانة ياسمبن عبد العزيز خلال رحلة علاجها بسويسرا عقب نشر صور لزوجها أحمد العوضي وهو يبكي، ولكن قام أخيها وائل عبد العزير بالرد على تلك الشائعات متمنا لخته دوام الصحة والعافية ويتمني عودتها من السفر بكامل عافيتها، ومن خلال موقعنا ننشر لكم أخر أخبار الفن وأخبار الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز الآن.

وفي ظل متابعتنا المستمرة لأخبار السوشيال ميديا لأخبار الفن، لقد نشر وائل عبد العزير شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تحسن الحالة الصحية لشقيقته عبر صفحته الرسمية متمنيا لها الشفاء العاجل ويطلب من جمهورها الدعاء لها، كما شارك بعض الصور الطفولة مع شقيقته ويقول “يلا إرجعي واحشتينا”، ولكن من جهة أخري زوجها أحمد العوضي يظل معها باستمرا نظرا لتدهور الحالة الصحية لها مما جعلها تقيم بالعناية المركزة لعدة أيام نظير إجراء عملية جراحية خاطئة لها، مما جعلها تذهب إلى سويسرا على الفور لاستكمال علاجها، ويتوعد عند عودته بمن تسبب لها في تلك الأزمة الصحية.



أخبار الفنانة ياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز من أحب الفنانات التي يحبها الجمهور بالعالم العربي، كما شعر جمهورها بالقلق عند تعرضها لتلك الأزمة الصحية ويظل يبحث باستمرار عن أهم أخبار الفنانة عبد العزيز وموعد عودتها من رحلة العلاج، نتابع معكم أهم الأخبار خلال الأيام القادمة للفنانة عبد العزيز لحين عودتها متعافية في القريب العاجل.