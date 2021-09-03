انت الان تتابع خبر زواج مصطفى الأغا من بطلة مسلسل باب الحارة لمدة شهرين فقط .. بعد وفاة زوجها مباشرة.. اتفرج من تكون؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - سلمى المصري؛ فنانة سورية شهيرة، الشقيقة الكبرى للفنانة مها المصري وأرملة المخرج الراحل شكيب غنام، صاحبة موهبة فنية كبير وجمال جذاب وحضور طاغٍ، استطاعت أن تثبت أنها نجمة منذ بدايتها في السبعينيات حتى يومنا هذا.



الفنانة سلمى المصري ليست خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، فقد درست القانون لكنه لم تعمل به، وشغفت بالفن في سنٍ صغيرة، فبدأت مشوارها الفني طفلة من خلال برامج الأطفال، ومنها إلى شاشة السينما، حيث شاركت في فيلم “مقلب من المكسيك” عام 1972.

شكلت ثنائيًا فنيًا مع الفنان دريد لحام، فأطلق عليها لقب “حبلاسة الشام”، لأنها كل ما تكبر تحلى على حد تعبيره، ويعتبر مسلسلي “عائلتي وأنا” و”أيام الولدنة” ومسرحية “شقائق النعمان” أبرز أعمالهما سويًا.

في هذا التقرير نستعرض أبرز 10 معلومات عن حياة الفنانة السورية سلمى المصري:

1- وُلدت الفنانة سلمى المصري في التاسع من شهر يناير عام 1958 في العاصمة السورية دمشق، لعائلة دمشقية بينما عائلة والدتها من أصول كردية، فهي حفيدة عازف العود السوري الشهير عمر النقشبندي، والشقيقة الكبرى للفنانة مها المصري.

2- تربت المصري في دمشق القديمة، ودرست في مدارسها، ورغم شغفها بالفن في سنٍ صغيرة، ومشاركتها في الأنشطة الفنية المدرسية والتمثيل في برامج الأطفال، لم تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

3- التحقت بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة “البكالوريا”، بجامعة دمشق/ كلية الحقوق، لكنها اكتفت بنيل الشهادة ولم تعمل في المحاماة واستكملت مشوارها الفني لتصبح واحدة من نجمات سوريا اللامعات.

4- بدأت الفنانة سلمى المصري مشوارها الفني عام 1972 أمام دريد لحام ونهاد قلعي في السينما من خلال فيلم “مقلب في المكسيك”، وانتسبت لنقابة الفنانين السوريين في 20 نوفمبر 1976.

5- بعد هذا الفيلم انطلقت المصري بسرعة الصاروخ، تشارك في السينما والمسرح والتليفزيون، فشاركت في مسرحية “الملك لير”، كما شاركت في مسلسلي “نمر العدوان” و”العريس”، وفيلمي “الاتجاه المعاكس” و”الخاطئون” عام 1975.

6- ما بين عامي 1976 و1980، شاركت في مسلسلات: “راس غليص”، “دليلة والزيبق”، “فوزية”، “زنوبيا ملكة تدمر”، “شجرة الدر”، “الكواكبي”، “الدروب الضيقة”.

7- شاركت الفنانة سلمى المصري في مسلسل “حمام القيشاني” بأجزائه الخمسة حيث أدت شخصية “امتثال”، كما كانت واحدة من نجمات سلسلة “مرايا” الناقدة للفنان القدير ياسر العظمة، كما شاركت في مسلسل العائلة الشهير “الفصول الأربعة” بجزأيه، حيث جسدت شخصية “فاتن”.

8- كما شاركت في عددٍ من الأفلام السينمائية، نذكر منها: فيلمي “الاتجاه المعاكس” و”الخاطئون” عام 1975، فيلم “المتبقي” عام 1995، فيلم “الآباء الصغار” عام 2006، فيلم “الهوية” عام 2007، فيلم “العشاق” عام 2008، فيلم “دمشق-حلب” عام 2018.

9- كما شاركت المصري في عددٍ من المسرحيات، أبرزهم: مسرحية “الملك لير”، مسرحية “زواج على ورق طلاق”، مسرحية “لأ”، مسرحية “شقائق النعمان”، مسرحية “كاسك يا وطن”.

10- تشارك الفنانة سلمى المصري في الجزء الحادي عشر من مسلسل باب الحارة، وسيعرض موسم دراما رمضان 2021، واعتذرت عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل بروكار.

الحياة الشخصية للفنانة سلمى المصري

تزوجت الفنانة سلمى المصري من المخرج السوري شكيب غنام عام 1976، وهو يعتبر من أهم رواد الدراما والسينما السورية، وقد أنجبت منه ولديها “داني” و”هاني”، وتوفاه الله عام 1993 تاركًا المصري أرملة تبلغ من العمر 34 عامًا.

عاشت الفنانة سلمى المصري دور الأم والأب في حياة ولديها، وقد كبر الصغيرين، ليحصل هاني على إجازة في إدارة الأعمال ويعمل في الإمارات العربية المتحدة، أما داني فيعمل في الإخراج وهو متواجد في دمشق ومتزوج وله ابنة أسماها على اسم والدته.

في منتصف التسعينات تزوجت الفنانة سلمى المصري من الإعلامي السوري مصطفى الأغا، لكن الزواج لم يدم سوى 60 يومًا، ولم يثمر عن أبناء، وعن هذه التجربة تقول: “لست نادمة، ولكن عندما تزوجت مصطفى الآغا كنت أعيش أزمة نفسية بسبب وفاة زوجي الأول وظروفي العائلية الصعبة. فوالدتي ماتت في الفترة نفسها، وبعض إخوتي سافروا إلى كندا وآخرون إلى السعودية، وكنت في حاجة إلى من يساندني لكي أستمر”.

وتابعت: “في لحظات الضعف يبحث الإنسان عمّن يقف إلى جانبه وتكون خياراته خاطئة، وربما أنا تسرعت في زواجي الثاني، لأنني لم أكن متوازنة نفسيًا، ومن بعدها لم أكرر تجربة الزواج لأني لم أصادف الشخص المناسب، وأولادي لا علاقة لهم بهذا القرار، بل هم يريدون راحتي، خصوصًا أنهم كبروا وأصبح داني رب عائلة”.

مشاركتها في باب الحارة

لا يعرف كُثر أن الفنانة سلمى المصري كانت المرشحة الأولى لأداء شخصية “أم عصام” في مسلسل البيئة الشامية الشهير باب الحارة، لكنها في ذلك الوقت لم تصل إلى تسوية مادية مرضية، بالإضافة إلى اعتراضها على بعض المشاهد في المسلسل، ومنها المشهد الذي قالت فيها “أم عصام” لـ “أبو عصام”: “فشرت”.

المصري شاركت كضيفة شرف في الجزء العاشر من المسلسل، بعد أن أصبح باب الحارة في يد شركة قبنض وليس شركة ميسلون، كما تشارك في الجزئيين القادمين الحادي عشر والثاني عشر، حيث تُجسد شخصية “أم منصور” وعن ذلك صرحت للاندبندنت عربية:

“أنا أحببت دوري في الجزء العاشر، الذي شاركت فيه كضيفة، ومشاهدي كانت ماستر مع أن مساحة الدور لم تكن كبيرة. لكن هناك اتفاق بيني وبين القيمين على العمل بأن يكون الجزآن 11 و12 من بطولتي، ولا أعرف كيف ستتطور الشخصية في الجزء المقبل”.