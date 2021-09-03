انت الان تتابع خبر الزعيم عادل إمام يعلن اعتزالة الفن والسبب صادم .. وحالة حزن تعمم المدن المصرية ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف الممثل المصري عادل إمام عن مفاجأة صادمة بشأن مشاركته في موسم شهر رمضان 2022.

وقال إمام، في تصريحات لموقع "النهار العربي" إنه "قرر الحصول على إجازة خلال الفترة المقبلة، وآثرت عدم المشاركة بمسلسل تلفزيوني في رمضان 2022".



وتابع الزعيم: "قرار الإجازة يسري كذلك على مشاركتي في الأفلام السينمائية، ولا أخطط للمشاركة في السينما خلال المرحلة المقبلة".

وكانت تقارير قد تحدثت عن مسلسل جديد يعد له عادل إمام، ينافس به في موسم رمضان 2021، وأكدت التقارير أن الزعيم يقرأ سيناريو المسلسل الجديد وسيتم إعلان الاتفاق بشأنه قريبا، إلا أن التصريح الأخير لفنان المصري ينفي تلك التقارير.

وشارك الزعيم في موسم رمضان الماضي ببطولة مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وآخر أعمال عادل إمام السينمائية كان فيلم "زهايمر" الذي عُرِض عام 2010، والذي شاركه فيه سعيد صالح، لطفي لبيب، أحمد راتب، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، وإيمان السيد، ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.