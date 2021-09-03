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عمرها أكثر من 60 عاما .. اتفرج صور نادرة جدا من حفل خطوبة هالة فاخر ونجل إسماعيل ياسين | ملامحها تغيرت تماماً

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الرياض - روايدا بن عباس - في أواخر الستينات ارتبطت الفنانة المصرية هالة فاخر بنجل الفنان إسماعيل ياسين، وهو المخرج ياسين إسماعيل ياسين.

 

 

 

وفي صورة نادرة ظهرت هالة وهي تتلقى التهاني من قبل خطيبها وإسماعيل ياسين، حيث تلقت قبلة ثنائية منهما، ولكن بعد كل ذلك لم تكتب لهذه الخطبة النجاح.

 

 

 

يُذكر أن هالة فاخر من مواليد 1948، وشاركت في عدد من المسرحيات والمسلسلات الناجحة وهي ابنة الفنان فاخر فاخر.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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