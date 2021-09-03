انت الان تتابع خبر زوجة هاني شاكر تخطف الأنظار في أول ظهور لها بجمال فاتن وإطلالة أنثوية تتقاطر أناقة ودلال.. هل تصدق أن هذا الجمال على الأرض؟ (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت صورا على مواقع التواصل الاجتماعي للسيدة نهلة توفيق، زوجة نقيب المهن الموسيقية الفنان الكبير هاني شاكر، والتي ظهرت فيها برفقته، بجمال يخطف الأنظار.

وجاءت الإطلالة الأنيقة للسيدة نهلة توفيق زوجة هاني شاكر، بفستان من التل متدرج الألوان، بطبقات متعدد من بعد الخصر ومزين من المنتصف بورود، وحرصت أن تتألق بمجوهرات ثمينة، وهذا ما بدا واضحاً من خلال المجوهرات الماسية التي تزينت بها، أما شعرها فزمته للخلف مع رفعه لأعلى وترك خصلاته تتدلى.

وتبين أن الصور تم التقاطها في شهر أكتوبر من العام الماضي في حفل زفاف ابنهما شريف الذي حضره عدد كبير من النجوم.

واستطاعت إطلالة زوجة هاني شاكر أن تلفت الأنظار بقوة في زفاف ابنها، حيث أن رواد مواقع التواصل أكدوا على أنها تنافس عروس ابنها في الجمال.