انت الان تتابع خبر الإعلامية السعودية لجين عمران تتعرض لمصير مروع .. وشقيقتها أسيل تدخل في نوبة بكاء شديدة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد غياب طويل، عادت لجين عمران إلى جمهورها مجدداً عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات كشفت فيه الإعلامية السعودية عن تعرضها للنصب وكشفت عن التفاصيل لجمهورها.

وأكدت لجين عمران أنها طوال الفترة الماضية كانت حريصة على عدم الحديث عما تعرضت له وأخفت الأمر عن المقربين لها حتى والديها، وشاركت الإعلامية الشهيرة تفاصيل ما مرت به مع جمهورها مطالبة منهم عدم الثقة بأي شخص آخر والاعتماد على العقود الموثقة فقط.

وكانت لجين عمران قد غابت منذ فترة عن مشاركة جمهورها لمقاطع الفيديو التي تتضمن مشاهد من حياتها اليومية والتي اعتادت على تقديمها حتى بداية فترة انتشار فيروس كورونا.

النصب على لجين عمران



وفي مقطع الفيديو قالت لجين عمران: "مساكم الله بالخير وين ما كنتم، لكل متابعيني على السوشيال ميديا يعرفون إني قبل كورونا كنت بصور كل حاجة حواليا وأفتح مواضيع وأسولف، وإذا بصور صورة لنفسي فده نادر، ولما بنزل صورة الآراء المختلفة والحوار اللي بيصير تحت شجعني أرجع متل الأول، وأشارككم التجارب ونستفيد كلنا في النهاية".

وكشفت لجين عمران خلال حديثها تعرضها لعملية نصب قائلة: "التجربة اللي راح أشارككم فيها اليوم، حالي حال أي شخص، كلنا معرضين لحالات احتيال أو نصب من اللي ما يخافون الله، ومؤخراً أنا تعرضت لنصب، بس ما كنت أحكي على السوشيال ميديا أو شيء، يمكن حتى أمي وأبويا ما يعرفون وراح ينصدمون الحين ويتفاجئون لو شافوا السنابة، راح أخبركم برد فعلهم بعد الفيديو".

تفاصيل النصب على لجين عمران



وكشفت الإعلامية السعودية في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي عن تفاصيل عملية النصب التي تعرضت لها قائلة: "كلنا معرضين لمحاولات الاحتيال، اللي حصل بالضبط فيه ناس بيتوقعون إنهم لا يتعاملون مع امرأة يقولوا امأة وكائن ضعيف ومكسور، وممكن يتنصب عليها ويلعب عليها وياخدون حقوقها وما تقدر تسترجعها ناسيين إننا في دولة قانون وأقدر آخد حقي بكل سهولة".

وأضافت: "ولأن الحق يؤخذ ولا يعطى فلجأت للشرطة اللي ما قصرت معايا وأنا ممتنة لهم جدا لولا وقفتهم بعد رب العالمين، ما كنت قدرت استرد حقي، وبالفعل جابوه، ولو متخيل أي حدا إنه يقدر ينصب على حد ياريت ينتبه إننا في دولة قانون.. الحمد لله استرديت حقوقي المالية اللي كانت ممكن تروح عليا بكل سهولة، وهذا الدرس أنا اتعلمته وحابة أنصحكم بيه وأمرره لكم".

ونصحت لجين عمران متابعيها بعدم الثقة في المظهر الخارجي فقط والهتمام بانتقاء الأشخاص قائلة: "الدرس اللي حابة أمرره لكم هو لا تثقون في أحد لا بكلمة ولا مظهر ولا ماركات ولا لسان معسول، هذه اكسسوارات مزيفة بتساعد الشخص إنه يحتال على الناس، ثقوا في حاجة واحدة هي المكتوب على الورق اللي بينكم وبين المتعاقدين معهم".

وأضافت لجين عمران: "لا تثقون بأي شيء آخر ولا يغركم أي شيء، أحيانا بتعامل مع الناس إنهم متلي، لما يقولون كلمة يلتزموا فيها لكنهم طلعوا بيتظاهرون، الدرس اللي حابة أعلمكم ياه ما تثقون في أي حدا ولا تتعاملون بحسن نية أبدا في هذا الوقت مع أي حد أيا كان، ودايما وثقوا حقوقكم على الورق والعقود ولا تدفعون ريال أو درهم قبل ما تضمنون حقوقكم، لأن من غير ده الناس ممكن تاخد اللي وراكم واللي قدامكم".

وتابعت: "وبناء على التصرف اللي أنا تصرفته واللي كان مبني على حسن نية مني أنا فقط فأنا ظلمت نفسي وظلمت متابعيني من إعلان ما كان فيه مصداقية، من الشركة مو مني، والإعلان أنا حذفته من عندي وبخلي مسئوليي عن هذا الإعلان، وما أرغب إن حد يتضر منه.. المحامي بتاعي أخبرني إن فيه مثل هذه القضايا بين الناس والأهل مش بس بين علاقات العمل".

ونفت لجين عمران أن يكون الإعلان المشار إليه هو إعلان خاص بالعقارات، ونشرت عبر حسابها الشخصي صورة دونت عليها: "البعض ظن إنه الإعلان يخص العقارات لكن أبدا مو هو إعلان عن العقارات الحمد لله".