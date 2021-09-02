انت الان تتابع خبر أول ظهور علني لـ أحمد العواضي بعد أخبار وفاة ياسمين عبدالعزيز.. لن تصدقوا كيف تغير شكله من الحزن .. اتفرج (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة الفنانة ياسمين عبد العزيز، أثناء علاجها بالخارج، الأمر الذي أثار جدلا واسعًا.

ونفى الفنان وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عبد العزيز، أنباء وفاتها، وكتب على صفحته :”حسبنا الله ونعم الوكيل هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك.. داين تدان”.

من جانبه، لاحظ الجمهور صمت الفنان أحمد العوضي، طوال الأيام الماضية، وعدم ظهوره على الساحة أو الحديث عن تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لزوجته ياسمين عبد العزيز.

ورجح البعض تأكيد الاخبار المتداولة عن انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز، خاصة بعد اختفائه الأيام الماضية.





وخلال الساعات الماضية، نشر أحد العاملين بالمطار، صورة تجمعه بالفنان أحمد العوضي، مؤكدًا ان الفنان يستعد للسفر إلى الخارج، دون الإفصاح عن جهة السفر.