انت الان تتابع خبر وفاة بطل مسلسل باب الحارة بعد صراع مع المرض .. والعزاء في الكنيسة .. اتفرج من يكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمة تلقاها الوسط الفني السوري بعد وفاة أحد أبطال مسلسل باب الحارة الشهير.

و توفي الفنان السوري طوني موسى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وذلك بعد نقله لإحدى مستشفيات دمشق .

وأعلن داني - نجل الفنان الراحل - وفاة والده متأثرا بفيروس كورونا بعد أن كان قد أعلن دخوله المستشفى وتلقي العلاج.

ومن المقرر أن تقام ترتيبات الدفن والجنازة في إحدى كنائس سوريا في ظل حالة التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا.

وتنوعت أعمال بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، ومن أبرز أعماله الفنية: الرجل الذي ضحك على الملائكة، الناس اللي بالسما الثامنة، الأم، حكاية لها بداية مالها نهاية، قصة حب، انتقام الزباء، فوزية، وداعًا زمن الصمت، ببساطة، أحلى أيام، والجزء 11 من مسلسل باب الحارة، والذي يعد آخر أعماله.